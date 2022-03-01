"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает, мир молчит?" - Зеленский про обстрел Бабьего Яра
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел телебашни и Бабьего Яра в Киеве
Об этом он написал в Twitter.
"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир молчит? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется", - отметил президент.
- Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.
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