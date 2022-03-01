"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает, мир молчит?" - Зеленский про обстрел Бабьего Яра

Об этом он написал в Twitter.



"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир молчит? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется", - отметил президент.

Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.