Забывайте уже об этом порисованном фейковом патриоте, - эксфутболист "Динамо" Лужный высказался об Тимощуке

Об этом сообщает SportArena .



Лужный раскритиковал Тимощука, который продолжает работать в российском "Зените" и молчит о войне.



"Я вас прошу, забывайте уже об этом порисованном фейковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показуха. Такие вот "Тимощуки" похватали все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи,государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе, пока у нас идет война. После нашей победы вам здесь не будут рады. Лучше не возвращайтесь", – сказал эксфутболист и тренер "Динамо" Олег Лужный.

11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.

Отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.

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