Забыты руководством, деморализованы и пьянствуют: у российских оккупантов начались проблемы с обеспечением. Аудио

СБУ распространила в Facebook разговор российского оккупанта с супругой.



На перехваченных пленках можно услышать, как захватчик из РФ жалуется своей жене, что о них забыло руководство.



"На перехваченных пленках СБУ слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство. И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины. Поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" - пьянствовать", - говорится в сообщении СБУ под аудио.

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