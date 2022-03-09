Забыты руководством, деморализованы и пьянствуют: у российских оккупантов начались проблемы с обеспечением. Аудио
Служба безопасности Украины сообщила, что у российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением на территории нашей страны
СБУ распространила в Facebook разговор российского оккупанта с супругой.
На перехваченных пленках можно услышать, как захватчик из РФ жалуется своей жене, что о них забыло руководство.
"На перехваченных пленках СБУ слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство. И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины. Поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" - пьянствовать", - говорится в сообщении СБУ под аудио.
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