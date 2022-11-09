Забужко получила премию городского совета Кракова имени Станислава Винценза

Об этом сообщает интернет-портал Krakow.pl.

Отмечается, что Оксане Забужко присуждена награда за работу, направленную на осознание исторической, культурной и экзистенциальной специфики Украины.

Церемония награждения состоится 22 ноября во время открытия Open Eyes Economy Summit в Кракове. Кроме статуэтки и титула Забужко получит и 50 тысяч злотых.

По случаю награждения Оксана Забужко встретится также с читателями в Кракове. Мероприятие состоится в понедельник, 21 ноября, в Международном центре культуры (Rynek Główny 25) в 18:00.

Забужко – первая украинская писательница, которая получит премию. До этого лауреатами премии становились только украинские писатели-мужчины. Так, в 2020 году лауреатом стал украинский кинорежиссер и бывший пленник Олег Сенцов, в 2016 году – украинский историк, ученый и публицист Ярослав Грицак.

Книги Оксаны Забужко переведены более чем на 20 языков. Украинская поэтесса, писательница и эссеистка уже имеет ряд премий. В частности, это Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2019), Литературная премия Центральной и Восточной Европы "Ангелус" (2013) и "Книга года BBC" (2020).

Известно, что премия им. Станислав Винценза существует с 2005 года. В состав жюри входят лауреаты премии, а также деятели культуры, науки и образования, а также глава городского совета Кракова и представитель президента города.

15 октября в издательстве "Комора" сообщили, что напечатают новую книгу писательницы Оксаны Забужко о российско-украинской войне "Самое длинное путешествие". Это 90-страничное эссе о двух планах российско-украинской войны: 30-летней и 300-летней. Книга, кроме украинского, выйдет на итальянском (издательство Einaudi), немецком (издательство Droschl), норвежском (издательство Kagge) и польском языках (издательство Agora).

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