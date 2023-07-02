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Забужко объяснила, почему дала разрешение на публикацию своих произведений на русском

2 июля, 2023 воскресенье
21:20
Культура

В Украине впервые с начала войны вышел сборник украинской прозы на русском, в который вошли произведения многих известных украинских современников, в частности Оксаны Забужко. Писательница прокомментировала разрешение на печать собственных произведений на языке оккупантов

Об этом сообщает Детектор медиа.

Сборник вышел под названием "После третьего звонка", в него вошла военная проза современных украинских писателей, среди которых Оксана Забужко, Мария Матиос, Марианна Кияновская, Евгения Кононенко и другие.

Переводчица сборника отметила, что все эти произведения раньше не переводились на русский, и что все авторы дали согласие на перевод своих работ.

"Войну я отсчитываю с 2014-го. Поэтому все было переведено во время войны, публикуется на русском впервые. Конечно, все авторы дали согласие на перевод и публикацию уже сейчас, в феврале 2023 года", - заявила анонимная переводчица.

Сборник издал Институт перспективных исследований гуманитарных наук Эдинбургского университета.

Писательница Оксана Забужко прокомментировала выход своих произведений на русском и заявила, что это может помочь иностранным студентам изучать украинскую литературу вместо русской.

"Это издание Института перспективных исследований гуманитарных наук Эдинбургского университета. Конечно, я им дала согласие. Ведь это прекрасно, когда западные кафедры русистики вместо того, чтоб издавать сборники пушкинистики или что они там еще издают, на эти деньги издают переводы украинской литературы, которые 10 лет не могли увидеть свет в России и не увидят", – говорит писательница.

Забужко назвала этот перевод "деколонизацией" и заявила, что таким образом российские кафедры будут терять деньги.

"Они будут теперь своих студентов-русистов учить на украинской литературе, переведенной на русский. Это деколонизация называется. Вот таким хитрым способом мы забираем средства у российских кафедр, которые раньше шли на пропаганду русской литературы на Западе. Это хороший, так сказать, культурно-политический ход", - утверждает автор.

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