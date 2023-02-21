Об этом сообщает прессслужба МКИП.

"Лозунг украинского стенда - "Упорство существования" - о тех усилиях, которые все мы, а также наши иностранные партнеры предпринимаем ради нашей общей победы над агрессором. Мы уверены, что благодаря работе украинского стенда на Вильнюсской ярмарке украинские издатели смогут укрепить свои контакты с литовскими. коллегами и наладить длительное и плодотворное сотрудничество с целью издания украинских авторов в Литве, а литовских - в Украине. А украинцы, получившие в Литве убежище, смогут найти здесь украинские книги", - отметила директор Украинского института книги Александра Коваль.

В этом году Украину на ярмарке представят иллюстраторы, общественные деятели, издатели и представители государственных институций. В частности, участники клуба иллюстраторов Pictoric Олег Грищенко и Елена Старанчук, соучредители творческой мастерской "Агрофка" Андрей Лесов и Романа Романишин, авторы Катерина Егорушкина, Оксана Забужко. На украинском стенде пройдут автограф-сессии.

Книги для стенда предоставили 12 издательств, а именно: "Зализный тато", "Издательство 21", "Черные овцы", "Герда", "Издательство Старого Лева", "Саммит — Книга ", "Неопалимая купина", "Фолио", "Якабу", "Богдан", "Балтия-Друк", "Каламар". В общей сложности планируется представить более 100 украинских изданий.

Также отмечается, что организовали работу стенда и сформировали украинскую программу Украинский институт книги, Посольство Украины в Литве, Книжный Арсенал, Литовский институт культуры, клуб иллюстраторов Pictoric и творческая мастерская "Аграфка".

Стенд площадью 25 квадратных метров и оборудование для представления книг бесплатно предоставили организаторы мероприятия: Литовский выставочный центр Litexpo, Литовский институт культуры и Литовская ассоциация издателей.

Кроме того, на ярмарке будут представлены книги других украинских издателей, с которыми смогут ознакомиться посетители, а также книги литовских издательств, издавших на литовском языке украинских авторов.