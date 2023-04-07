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Война с Россией: хроника
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OPINION

Забудьте все, мы создадим вам новую реальность

Виталий Гайдукевич
7 апреля, 2023 пятница
18:06
Мнение

Повторяемость (манипуляционных) нарративов имеет целью изобразить определенный взгляд на вещи, как общеприемлемый

"Русскую пропаганду как-то описали как "Поток лжи", несущий оперативную, непрерывную и повторяющуюся дезинформацию. Обычно успешные дезинформационные и пропагандистские кампании ставят во главу угла логичность изложения. Однако Россия времен Путина отказалась от этого, поскольку ее цель – не заставить аудиторию узнавать что-то новое, а подвергнуть сомнению почти все, что та знала.

Следует разрушить, разделить и ослабить сообщества, которые Путин считает соперниками. Для достижения этой цели кремль использует многие инструменты, например прямую финансовую поддержку радикальных политических партий, расположенных на противоположных концах политического спектра. Через манипулирование в социальных сетях и использование фальшивых идентичностей российская дезинформация должна поколебать веру граждан в их общую идентичность, демократические принципы, институты и процессы.

Кремль использует много инструментов, например прямую финансовую поддержку радикальных политических партий, расположенных на противоположных концах политического спектра.

Повторяемость (манипуляционных) нарративов имеет целью изобразить определенный взгляд на вещи, как общеприемлемый.

(с) Герберт Макмастер "Поля сражений"

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Не верь глазам своим, правда – это ложь, манипуляция – это правда. Алгоритм работает там, где эмоции одерживают верх над умом. Где критическое мышление уступает "это очевидно". Для России это привычный инструментарий контроля за своими и наружу.

Что далеко ходить – Богоспасенный Простой Народ бегом, растаскивает бред от говорящих голов и быстро забывает о самолете Патрушева в Омане, концерте юмористов для террористов, "Владимир Владимирович, заберите нас отсюда…" и многое другое

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От технологии пострадала и Европа, и США. Но этот опыт стремительно обезьянят и у нас. Что далеко ходить – Богоспасенный Простой Народ бегом, растаскивает бред от говорящих голов и быстро забывает о самолете Патрушева в Омане, концерте юмористов для террористов, "Владимир Владимирович, заберите нас отсюда…" и многое другое.

Сначала аудиторию принуждают усомниться в реальности, а затем ей создают новую реальность. Мы возмущаемся зомбированием на оккупированных территориях, а сами? И нет, "то после войны" не работает. Убить дракона мало. А если допустить появление собственного, то вопрос – а зачем тогда все было?

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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