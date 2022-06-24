Забудьте об "усталости от Украины", - Дмитрий Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что никакой усталости от Украины в Европе не существует, а такие нарративы навязывает российская пропаганда.

"Ну, какая же усталость от Украины?! Но здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит – поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла вывод по Украине в желто-голубом костюме... Это – российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность, что от нас кто-то где-то устал", — объяснил Кулеба.

23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.

Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.

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