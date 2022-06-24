Забудьте об "усталости от Украины", - Дмитрий Кулеба
Руководитель украинской дипломатии призывает забыть о таком термине как "усталость от Украины", это — российский нарратив
Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что никакой усталости от Украины в Европе не существует, а такие нарративы навязывает российская пропаганда.
"Ну, какая же усталость от Украины?! Но здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит – поздравляет, Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии представляла вывод по Украине в желто-голубом костюме... Это – российский нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность, что от нас кто-то где-то устал", — объяснил Кулеба.
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