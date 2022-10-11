Забросать ракетами объекты инфраструктуры – это стиль Суровикина, – ГУР о тактике нового командующего российской группировкой войск в Украине
Представитель ГУР Юсов заявил, что массированный ракетный обстрел является тактикой нового командующего оккупационной армией в Украине Сергея Суровикина
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .
"Суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял воздушно-космические силы России, а до этого – воздушную группировку россиян в Сирии. Забросать ракетами объекты гражданской инфраструктуры – это его стиль. Он знает, что самолеты летят и с них можно сбрасывать ракеты. Вот, собственно, этим они занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина в Украине имеют какое-то значение и вроде бы показывают какие-то результаты", - сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Юсов подчеркнул, что подобную тактику военных преступлений против мирного населения армия РФ использовала в Сирии.
"Это, безусловно, попытка запугивания. Ракетные удары по центру Киева, возле памятника Грушевскому или Дому Центральной Рады - это не стратегические объекты. Кроме того, миф о высокоточном оружии РФ может быть разрушен, потому что мы видим, куда попадают российские ракеты, в частности это детские площадки и улицы. Ракетные удары в часы пик по густонаселенным городам – это террористический акт", – добавил Юсов.
- Министр обороны Алексей Резников заявил , что массированным ракетным ударом по украинской инфраструктуре Россия не достигла ни одной военной цели, доказала, что является государством-террористом и сделала невозможным разговор об "усталости" от войны на Западе.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Италии Марио Драги о последствиях обстрела российскими крылатыми ракетами.
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