Об этом пишет Delfi.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забрасывал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него возбуждено дело", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Эстонии.

Отмечается, что нарушитель оказался настолько смелым, что забрасывал стену посольства яйцами прямо на глазах полицейских.

От дальнейших подробностей правоохранители воздержались.

В то же время активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил , что задержанным в Таллинне является журналист Аркадий Бабченко. Сам Баранов ранее задержан в Вильнюсе по подозрению, что он оставил надпись "Navalnists for the terror" на инсталляции "ШИЗО Навального".

Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото из полицейской машины с подписью: "Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".

В комментариях в фейсбуке он подтвердил, что действительно забросал яйцами российское посольство в Таллинне.

Фото: Arkady Babchenko / facebook

Что известно о Бабченко

Аркадий Бабченко – российский журналист, писатель. С началом репрессий и преследований журналистов в Москве переехал в Прагу, затем переехал в Украину.

Он окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета, получив диплом бакалавра юриспруденции по международному праву.

В качестве военного корреспондента принимал участие в войне в Южной Осетии 2008 года. В 2014 году Бабченко активно освещал события Революции достоинства. В 2018 году принимал участие в спецоперации, согласившись на инсценировку собственной смерти. Также 3 июля 2018 года предложил обменять себя на заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

29 мая 2018 в СМИ появилась информация, что Аркадия застрелили в его доме в Киеве. В ночь на 30 мая стало известно, что журналиста в Киеве "убили" .

Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения. Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.

Впоследствии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.