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Забросал яйцами посольство РФ: в Эстонии задержан журналист Бабченко

31 июля, 2023 понедельник
09:41
Мир

В ночь на 30 июля известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко забросал яйцами дом российского посольства в Эстонии. Его задержала полиция Таллинна

Об этом пишет Delfi.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забрасывал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него возбуждено дело", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Эстонии.

Отмечается, что нарушитель оказался настолько смелым, что забрасывал стену посольства яйцами прямо на глазах полицейских.

От дальнейших подробностей правоохранители воздержались.

В то же время активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил , что задержанным в Таллинне является журналист Аркадий Бабченко. Сам Баранов ранее задержан в Вильнюсе по подозрению, что он оставил надпись "Navalnists for the terror" на инсталляции "ШИЗО Навального".

Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото из полицейской машины с подписью: "Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".

В комментариях в фейсбуке он подтвердил, что действительно забросал яйцами российское посольство в Таллинне.

Поліція Таллінна затримала Аркадія Бабченка

Фото: Arkady Babchenko / facebook

Что известно о Бабченко

Аркадий Бабченко – российский журналист, писатель. С началом репрессий и преследований журналистов в Москве переехал в Прагу, затем переехал в Украину.

Он окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета, получив диплом бакалавра юриспруденции по международному праву.

В качестве военного корреспондента принимал участие в войне в Южной Осетии 2008 года. В 2014 году Бабченко активно освещал события Революции достоинства. В 2018 году принимал участие в спецоперации, согласившись на инсценировку собственной смерти. Также 3 июля 2018 года предложил обменять себя на заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

29 мая 2018 в СМИ появилась информация, что Аркадия застрелили в его доме в Киеве. В ночь на 30 мая стало известно, что журналиста в Киеве "убили" .

Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения. Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.

Впоследствии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Россия
журналисты
Эстония
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