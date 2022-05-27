Об этом пишет Upworthy.

Издание сообщает, что американцы, наблюдающие за войной в Украине, задают вопрос о том, как они могут помочь украинскому народу. Существуют благотворительные организации, такие как Красный Крест, Amnesty International и Международный комитет спасения, организующие помощь. Но не все хотят направлять свои пожертвования в объединенный большой фонд. Некоторые люди хотят точно знать, куда идут их деньги и кому они помогают.

Часть людей нашли способ, как это сделать с помощью персональных платформ Etsy и Airbnb. Они бронируют проживание в Украине на Airbnb в ближайшие дни, которым они, очевидно, не воспользуются, и оставляют деньги за аренду хозяевам. Издание отмечает, что бронируя жилье на Airbnb, можно прочесть профили и отзывы хозяев, чтобы понять, кто они, есть ли у них дети и т.д.

Идею распространяют в Twitter.

"Только что забронировал жилье в Киеве на AirBnb на 1 неделю, просто как средство передать деньги непосредственно на руки киевлянам. Пожалуйста, поделитесь этой идеей", - говорится в сообщении.

Учетная запись @quentin.quarantino в Instagram, которая использовалась для краудфандинга, поделилась идеей и ответами, которые некоторые фоловеры получили от украинцев, когда они это сделали.

25 апреля Airbnb анонсировал партнерские программы по размещению 100 тыс. украинских беженцев.

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