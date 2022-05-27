Забрать финал Лиги чемпионов у России – правильный месседж. Играем этот матч для людей из Украины, - тренер "Ливерпуля" Клопп
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал Украину перед финалом Лиги чемпионов
Об этом сообщает журналист Нильс Керн, посетивший пресс-конференцию тренера "Ливерпуля".
Клопп положительно относится к тому, что финал Лиги чемпионов был перенесен из России во Францию.
"Война продолжается. То, что этот матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, также ради людей в Украине", – сказал Юрген Клопп.
28 мая английский "Ливерпуль" сыграет против мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов
Начало матча запланировано на 22:00. Трансляция в Мегого.
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