Забрать финал Лиги чемпионов у России – правильный месседж. Играем этот матч для людей из Украины, - тренер "Ливерпуля" Клопп

Об этом сообщает журналист Нильс Керн, посетивший пресс-конференцию тренера "Ливерпуля".

Клопп положительно относится к тому, что финал Лиги чемпионов был перенесен из России во Францию.

"Война продолжается. То, что этот матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, также ради людей в Украине", – сказал Юрген Клопп.

28 мая английский "Ливерпуль" сыграет против мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов

Начало матча запланировано на 22:00. Трансляция в Мегого.

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