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Забрали базу и оружие: Фейгин о ликвидации ЧВК Вагнера в РФ

5 августа, 2023 суббота
19:11
Мир

У ЧВК Вагнера забрали базу, технику, вооружение, а большинство наемников подписали контракты с минобороны РФ

Об этом заявил экс-депутат госдумы Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"В России полностью ликвидирован ЧВК Вагнера. Изъята база в Молькино в Краснодарском крае, вся техника, бронетехника, вооружение, все БК отправлены на баланс минобороны. Большая часть, подчеркиваю, большая часть контрактников ЧВК Вагнера подписала контракты с минобороны РФ и теперь считается контрактниками РФ. Есть что-то именно в Беларуси, и это, безусловно, договоренность между Лукашенко, Пригожиным и Путиным. Но это все очень ненадежно, и в случае чего их действительно в авантюру втянут, какую-то провокацию - а чего, там же какие-то зеки и головорезы", – подчеркнул он.

Марк Фейгин добавил, что если вагнеровцы пойдут на польско-белорусскую границу, то последствия будут неутешительными, но Путин с этого получит выгоду. Он чужими руками устраняет эту угрозу.

"Потому что если в этот замес попадут тысяча, или две, или три, сколько их там, говорят, что до 5 тыс. чевэкашников, то двух зайцев убьет: умерли героями и проблем уже нет", - отметил Марк Фейгин.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

4 августа посольство Польши в Минске передало министерству иностранных дел Беларуси информацию, подтверждающую факт нарушения воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.

Министры обороны США Ллойд Остин и Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор о присутствии на территории Беларуси наемников ЧВК Вагнера.

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Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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