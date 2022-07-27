Забрал для оккупантов микроавтобус у ветерана АТО: экс-полицейскому с Харьковщины заочно объявили подозрение в госизмене
Экс-правоохранителю, добровольно перешедшему на сторону оккупантов, заочно объявили подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с россиянами, 9 марта оккупировавшими Чкаловскую поселковую территориальную громаду Харьковской области.
Подозреваемый возглавлял автомобильную колонну российских военных, которой они ездили по адресам охотников и участников АТО. У охотников они отнимали оружие, а участников АТО заставляли ехать на "проверку". В частности, известно о случае, когда экс-полицейский совместно с представителями страны-агрессора забрал микроавтобус у ветерана АТО "на нужды российской армии".
Теперь бывшему полицейскому заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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