Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, бывший полицейский добровольно перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с россиянами, 9 марта оккупировавшими Чкаловскую поселковую территориальную громаду Харьковской области.

Подозреваемый возглавлял автомобильную колонну российских военных, которой они ездили по адресам охотников и участников АТО. У охотников они отнимали оружие, а участников АТО заставляли ехать на "проверку". В частности, известно о случае, когда экс-полицейский совместно с представителями страны-агрессора забрал микроавтобус у ветерана АТО "на нужды российской армии".

Теперь бывшему полицейскому заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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