Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



"Поставка электричества так и ограничена жилмассивом 20-й. Количество пожаров не уменьшается, оккупанты пытаются их ликвидировать. Не всегда успешно. Почему именно этот район в приоритете? Потому что там находится офис "администрации" оккупантов Мариуполя. Никакой заботой о людях здесь не пахнет", - говорится в сообщении.

Известно, что пожары в Мариуполе возникли из-за замыканий в разбитых квартирах.

Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, мало.

Напомним, 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко. Оккупанты намерены прямо интегрировать Мариуполь в Россию.

Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет .