"Заботой о людях здесь не пахнет, электричество есть только в районе, где расположена оккупационная "администрация", - советник мэра Мариуполя
Мариуполь остается без света в то время, как оккупанты обустроили электроснабжение исключительно в месте их "администрации"
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Поставка электричества так и ограничена жилмассивом 20-й. Количество пожаров не уменьшается, оккупанты пытаются их ликвидировать. Не всегда успешно. Почему именно этот район в приоритете? Потому что там находится офис "администрации" оккупантов Мариуполя. Никакой заботой о людях здесь не пахнет", - говорится в сообщении.
Известно, что пожары в Мариуполе возникли из-за замыканий в разбитых квартирах.
Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, мало.
- Напомним, 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко. Оккупанты намерены прямо интегрировать Мариуполь в Россию.
- Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет .
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