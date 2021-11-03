Заболеваемость растет: в Украине за сутки выявлено более 23 тыс. случаев СOVID-19, 720 смертей
В Украине за сутки, 2 ноября, выявили 23 393 новых случая COVID-19 (из них 1 406 детей и 421 медработник)
Таковы открытые данные Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
▪️ госпитализировано – 5 935 человек;
▪️ летальных исходов – 720;
▪️ выздоровели – 11 937 человек;
▪️ проведено тестирований за сутки - 157 503 (в том числе методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106);
▪️ исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 979 086 человек;
- выздоровели – 2 466 674 человека;
- летальных исходов – 69 447;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2024 случая;
Винницкая область – 633 случая;
Волынская область – 679 случаев;
Днепропетровская область – 1935 случаев;
Донецкая область – 1077 случаев;
Житомирская область – 660 случаев;
Закарпатская область – 330 случаев;
Запорожская область – 1558 случаев;
Ивано-Франковская область – 486 случаев;
Киевская область – 934 случая;
Кировоградская область – 119 случаев;
Луганская область – 569 случаев;
Львовская область – 1178 случаев;
Николаевская область – 725 случаев;
Одесская область – 1858 случаев;
Полтавская область – 1127 случаев;
Ривненская область – 975 случаев;
Сумская область – 1156 случаев;
Тернопольская область – 623 случая;
Харьковская область – 1374 случая;
Херсонская область – 600 случаев;
Хмельницкая область – 1084 случая;
Черкасская область – 882 случая;
Черновицкая область – 543 случая;
Черниговская область – 264 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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