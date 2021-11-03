Заболеваемость растет: в Украине за сутки выявлено более 23 тыс. случаев СOVID-19, 720 смертей

Таковы открытые данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализировано – 5 935 человек;

▪️ летальных исходов – 720;

▪️ выздоровели – 11 937 человек;

▪️ проведено тестирований за сутки - 157 503 (в том числе методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106);

▪️ исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 979 086 человек;

выздоровели – 2 466 674 человека;

летальных исходов – 69 447;

проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2024 случая;

Винницкая область – 633 случая;

Волынская область – 679 случаев;

Днепропетровская область – 1935 случаев;

Донецкая область – 1077 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 330 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 119 случаев;

Луганская область – 569 случаев;

Львовская область – 1178 случаев;

Николаевская область – 725 случаев;

Одесская область – 1858 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ривненская область – 975 случаев;

Сумская область – 1156 случаев;

Тернопольская область – 623 случая;

Харьковская область – 1374 случая;

Херсонская область – 600 случаев;

Хмельницкая область – 1084 случая;

Черкасская область – 882 случая;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 264 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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