Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, Минздрав призывает вакцинироваться как можно скорее
Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщает, что заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 20%. Минздрав призывает вакцинироваться, поскольку препараты имеются в наличии
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Кузин рассказал, что за неделю фиксируется от 40 до 45 тысяч случаев заболеваний, за прошедшую неделю коронавирусом заболело около 6 тысяч детей. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, количество летальных исходов среди больных невелико.
Он сообщает, что бустерную дозу сделала 31 тысяч украинцев. Кузин напоминает, что бустерная доза облегчает течение болезни и снижает риск умереть.
"Сейчас есть вакцины в наличии, поэтому я бы призвал украинцев привиться максимально быстро", - отмечает главный санитарный врач.
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