Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Кузин рассказал, что за неделю фиксируется от 40 до 45 тысяч случаев заболеваний, за прошедшую неделю коронавирусом заболело около 6 тысяч детей. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, количество летальных исходов среди больных невелико.

Он сообщает, что бустерную дозу сделала 31 тысяч украинцев. Кузин напоминает, что бустерная доза облегчает течение болезни и снижает риск умереть.

"Сейчас есть вакцины в наличии, поэтому я бы призвал украинцев привиться максимально быстро", - отмечает главный санитарный врач.

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