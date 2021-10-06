Заболеваемость COVID-19 выросла на 70% за неделю, - МОЗ Польши

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает Укринформ со ссылкой на Polsat News .

"Если сегодняшние данные сравним с прошлой средой, то наблюдается рост на 70%. Четвертая волна ускоряется", - заявил Краска.

Он добавил, что количество инфицированных растет в восточных воеводствах, где наблюдается самый низкий уровень вакцинации.

Представитель МОЗ сообщил, что пик инфицирования в Польше ожидается в конце ноября - начале декабря.

По данным Минздрава, по состоянию на 6 октября в Польше выполнено более 37,7 млн прививок, полностью вакцинированны около 20 млн человек.