Заболеваемость COVID-19 выросла на 70% за неделю, - МОЗ Польши
В Польше за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 70%
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает Укринформ со ссылкой на Polsat News .
"Если сегодняшние данные сравним с прошлой средой, то наблюдается рост на 70%. Четвертая волна ускоряется", - заявил Краска.
Он добавил, что количество инфицированных растет в восточных воеводствах, где наблюдается самый низкий уровень вакцинации.
Представитель МОЗ сообщил, что пик инфицирования в Польше ожидается в конце ноября - начале декабря.
По данным Минздрава, по состоянию на 6 октября в Польше выполнено более 37,7 млн прививок, полностью вакцинированны около 20 млн человек.
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