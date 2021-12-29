Заболеваемость COVID-19 возрастет в середине января, - Киевская школа экономики

Об этом шла речь на брифинге KSE 29 декабря.



"Мы в KSE ожидаем дальнейшую разгрузку медицинской системы в ближайшие одну-две недели, а после этого, примерно с середины января, ожидаем роста заболеваемости COVID-19", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.



Эксперты Киевской школы экономики не ожидают выхода Украины в "зеленую зону" эпидопасности в первом квартале 2022 года. По словам Ганиченко, Украине нужно снизить уровень заболеваемости в два-три раза, чтобы выйти на "зеленый уровень" эпидопасности



Аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова сообщила, что за последнюю неделю смертность от СOVID-19 в стране снизилась на 25%.



"Поскольку показатель смертности является отложенным показателем и тренды в смертности следуют за количеством новых случаев и госпитализаций с отставанием в несколько недель, мы ожидаем продолжения спада в ближайшие недели", - отметила она.



Как утверждают эксперты, за последнюю неделю темпы вакцинации снизились на 25%, однако, ожидается, что их удастся компенсировать благодаря введению дополнительных и бустерных доз вакцины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство больше не будет вводить тотальных локдаунов из-за коронавируса.