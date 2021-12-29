Заболеваемость COVID-19 возрастет в середине января, - Киевская школа экономики
Центр экономики здравоохранения KSE прогнозирует, что рост заболеваемости COVID-19 с середины января вырастет
Об этом шла речь на брифинге KSE 29 декабря.
"Мы в KSE ожидаем дальнейшую разгрузку медицинской системы в ближайшие одну-две недели, а после этого, примерно с середины января, ожидаем роста заболеваемости COVID-19", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
Эксперты Киевской школы экономики не ожидают выхода Украины в "зеленую зону" эпидопасности в первом квартале 2022 года. По словам Ганиченко, Украине нужно снизить уровень заболеваемости в два-три раза, чтобы выйти на "зеленый уровень" эпидопасности
Аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова сообщила, что за последнюю неделю смертность от СOVID-19 в стране снизилась на 25%.
"Поскольку показатель смертности является отложенным показателем и тренды в смертности следуют за количеством новых случаев и госпитализаций с отставанием в несколько недель, мы ожидаем продолжения спада в ближайшие недели", - отметила она.
Как утверждают эксперты, за последнюю неделю темпы вакцинации снизились на 25%, однако, ожидается, что их удастся компенсировать благодаря введению дополнительных и бустерных доз вакцины.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство больше не будет вводить тотальных локдаунов из-за коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное