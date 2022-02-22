Заблуждается сейчас тот, кто думает, что Путин остановится – Порошенко требует заняться "большим строительством" армии

"После вчерашнего заявления Путина и официального ввода войск на оккупированные украинские территории мир стал другим. Мы как украинский парламент не можем продолжать такую жизнь, как было до этого. Азартные игры, реклама электронных сигарет, принудительное кормление осужденных, статистические изменения, куча других законов еще вчера неадекватная власть предлагала нам, Верховной Раде Украины», – напомнил Порошенко.

"Народ видел те неадекватные позиции, которые срочно нужно изменить. Народ видел, что монобольшинство одурело от "великого кражеводства". Я предлагаю сейчас заниматься большим строительством государства и большим строительством армии", - подчеркнул пятый президент.

"В течение четырех месяцев глобальной тревоги вы отвергали наличие угрозы и верзли чепуху, якобы западные партнеры ведут против Украины информационную войну, и что «CNN хуже Соловьева и Скабеева». Парламент никоим образом не отреагировал на угрозы, от которых на голове стоит весь мир, убеждая нас, что нападения не будет. Это преступное бездействие каждого, кто препятствовал принятию законов, необходимых для обороны", – считает лидер партии "Европейская Солидарность".

"Ошибается сейчас тот, кто думает, что Путин остановится. Потому что уже сейчас парламентарии Госдумы утверждают, что они будут восстанавливать так называемые Донецкую, Луганскую "республики" в пределах Донецкой и Луганской областей. Это еще не конец, это только начало", - отмечает Петр Порошенко.

"Часовой припадок паранойи у Путина ни у кого не оставил сомнений, что на карте он не видит места ни для Украины, ни для украинцев. Поэтому мы требуем, чтобы наш законопроект 6542 об увеличении обороноспособности государства и поддержке украинской армии, о доукомплектации украинских боевых подразделений , о формировании стратегического резерва, об обеспечении территориальной обороны был немедленно поставлен и проголосован. Это наша с вами святая обязанность перед украинским народом", – отмечает Порошенко.

"Обратите внимание и на информационную безопасность. Поставьте наш законопроект о коллаборантах и ответственности. Рассмотрение всех оборонных вопросов – это наша обязанность. И пригласите Зеленского в Верховную Раду", – резюмирует пятый президент.



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