Заблокируют "Северный поток-2": Франция предупредила РФ о санкциях в случае вторжения в Украину

Об этом пишет RTL .



Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что ЕС готовит против России санкции на случай ее нового вторжения на территорию Украины.



По его словам, это одна из контрмер, цель которой показать РФ, что война в Украине будет иметь для нее серьезные последствия.



"Это также говорится, например, о блокировке газопровода "Северный поток-2"", - добавил глава МИД Франции.

Напомним, немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили, потому что он не отвечает требованиям ЕС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Впоследствии Германия заявила о готовности наложить санкции на "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.

Позже Виктория Нуланд сообщила, что США проводят консультации с Германией по прекращению работы "Северного потока-2".

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