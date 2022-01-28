Заблокируют "Северный поток-2": Франция предупредила РФ о санкциях в случае вторжения в Украину
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил России санкциями, если она нападет на Украину
Об этом пишет RTL .
Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что ЕС готовит против России санкции на случай ее нового вторжения на территорию Украины.
По его словам, это одна из контрмер, цель которой показать РФ, что война в Украине будет иметь для нее серьезные последствия.
"Это также говорится, например, о блокировке газопровода "Северный поток-2"", - добавил глава МИД Франции.
- Напомним, немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили, потому что он не отвечает требованиям ЕС.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".
- Впоследствии Германия заявила о готовности наложить санкции на "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.
- Позже Виктория Нуланд сообщила, что США проводят консультации с Германией по прекращению работы "Северного потока-2".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.94
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное