Об этом политик заявил в интервью канадскому телеканалу CBC News. Соответствующее видео появилось на его фейсбуке.

"Первое - не доверяйте Путину. А это значит - никаких переговоров с Путиным, поскольку он понимает только силу. Он и дальше будет шантажировать мир. Шантажировать Канаду. Шантажировать Европу", - подчеркнул он.

"Энергоносители для него - это лишь орудие и один из столпов его нападения против всего мира. А потому нельзя соглашаться на этот его язык шантажа", - добавил Порошенко.

"Второй совет - не бойтесь Путина. Мы гораздо сильнее. Правда на нашей стороне. Весь мир сегодня с нами. Вместе с Россией на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН голосуют только Северная Корея, Беларусь и Эритрея. Три нации в мире. А потому нам следует обеспечить депутинизацию мира", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Нам следует наконец полностью остановить "Северный поток - 1". Окончательно забыть о "Северном потоке - 2". Каждый цент, который мир платит за российский газ или российскую нефть, превращается в бомбы и крылатые ракеты против нас, против украинцев", - отметил Порошенко.

"Мы не должны предоставлять ему даже малейшую возможность продолжать это делать. А потому наоборот - санкции должны укрепляться, эмбарго должно расширяться. Следует остановить российский экспорт, особенно тот, где для этих нужд используются его торговые суда", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что только за последние три месяца 24 миллиарда долларов поступили в российскую казну, и это только за российские энергоносители.

"24 миллиарда. Это слишком. Следует, наконец, это остановить", - добавил он.

3 августа Петр Порошенко призвал Запад противостоять России и ее главе, укрепляя антипутинскую коалицию.

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