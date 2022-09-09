English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram

Заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram

9 сентября, 2022 пятница
16:51
Общество Facebook Instagram

Из-за политики компании Meta, управляющей Facebook и Instagram, заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" - "Ангелы Азова" в этих соцсетях

Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила Патронатная служба "Азова" в телеграме.

"Из-за политики компании Meta, которая управляет соцсетями Facebook и Instagram, страницы Патронатной службы "Азова" были заблокированы. Причины блокировки – как всегда абстрактные отмазки о нарушении правил без какой-либо конкретизации", – говорится в сообщении.

В патронатной службе убеждены: удаление страниц несправедливо, а блокировки свидетельствуют, что ситуация с ограничениями материалов украинцев в этих социальных сетях не изменилась к лучшему.

Страница в Telegram является единственной страницей "Ангелов "Азова"", поэтому в патронатной службе призвали читателей распространять их материалы в своих соцсетях, скопировав текст.

  • Еще в июле Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta и призвало корпорацию повысить качество модерирования, не блокировать украинских блогеров и не скрывать контент.

  • Утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысяч подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию в связи с этим решением.

  • Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться.

  • 10 августа Instagram разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Колаборантка Алла Душкіна
8 сентября, 2022 четверг
Суд выпустил под залог корректировщицу ударов по Киеву: коллаборантка сбежала из страны, - Цаплиенко
Ramstein Рамштайн
8 сентября, 2022 четверг
В формате Рамштайн серьезно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО и создают все условия для этого, - дипломат Чалый
сепарюга
6 сентября, 2022 вторник
Поднимают белый флаг. На Юге оккупанты сдаются в плен, - Наталья Гуменюк
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
9 сентября
17:38
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:27
Футболист "Фенербахче" поблагодарил болельщиков, кричавших "Слава Путину" в матче с "Динамо"
16:45
Будут судить за государственную измену: экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с РФ
16:45
Эксклюзив
Уголовные дела по волонтерам - это монополизация власти на обеспечение ВСУ, - нардеп Зинкевич
16:38
В Украине ликвидировали наемника из РФ, командира "дээнэровцев", - офицер ВСУ Штефан
16:20
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 4-9 сентября. Харьковщина
16:17
Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал Ходжес
16:12
В Запорожье россияне в течение суток разрушили 28 гражданских объектов
16:07
В проекте резолюции совета МАГАТЭ содержится призыв к РФ покинуть Запорожскую АЭС, - Reuters
16:03
Эксклюзив
В Украине разрушены более 400 объектов, обеспечивающих теплоснабжение, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан
16:02
Эксклюзив
На Изюмском направлении продолжаются танковые бои, а местные жители, окрыленные успехами ВСУ, выгоняют оккупантов из домов, – заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Сабий
15:32
У Мариуполя россияне формируют колонны военной техники и едут в сторону Бердянска, - Андрющенко
14:54
Нацгвардейцы подняли сине-желтое знамя над Волоховым Яром на Харьковщине
14:51
Эксклюзив
Только три страны способны передать Украине БТРы и БМП немедленно, - специалист в области бронетехинки Саламаха
14:50
Обновлено
Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО: ранены 10 человек, трое из них - дети
14:46
В повестке дня – конфликты в Украине и Сирии: в сентябре состоится встреча между президентами США и Турции
14:40
Фридман предлагает Украине $1 млрд в надежде на снятие санкций, - WSJ
14:27
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Наступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях разные, - военный эксперт Целуйко
14:27
"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед": Залужный показал, как встречают украинских воинов жители освобожденных населенных пунктов
14:18
Самая крупная янтарная плита: в Житомире фиксируют национальный рекорд Украины
14:15
Прощай, королева! Как Елизавета II и ее семья поддерживали Украину в войне с РФ
14:01
PR
Вместо дня рождения – помощь армии: 23 дрона для ВСУ от FAVBET на годовщину компании
13:56
Гуманитарный проект Common Help UA и Наркевичская община вместе с волонтерским движением с июля начали производить вкусную консервацию для людей, нуждающихся в поддержке
13:49
Эксклюзив
Дела против волонтеров – это провокации, их могут совершать либо россияне, либо ОП, – политолог Бобиренко
13:49
Эксклюзив
Позитивная динамика по отсечению Изюмской группировки врага продолжается, но он попытается собрать силы на возвращение утраченных позиций на Харьковщине, - Згурец
13:46
В Мелитополе тысячи оккупантов и российской техники прячут в сельхозангарах, - мэр
13:42
Авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву
13:41
"Украинский медиа-центр "Таврия"": в Одесской области разоблачили двух человек, которые планировали распространять российскую пропаганду
13:39
Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"
12:50
В армии РФ осталось менее 200 "искандеров", поэтому по Украине оккупанты гатят старыми ракетами С-300, - разведка
12:48
Путин не желает сдаться, он все еще хочет уничтожить Украину, - министр иностранных дел Австрии
12:46
В Словакии на АЭС Моховце запустили первый достроенный реактор
12:34
Инфографика
Курс валют на 9 сентября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
12:28
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице на Сумщине: есть пострадавшие, заведение разрушено
12:20
В Черном море рядом с судном ВМС Румынии взорвалась мина
12:18
ЕС полностью приостанавливает упрощенный визовый режим с Россией
12:13
Независимо от адреса в документах: ВПЛ будут получать социальные услуги по месту фактического пребывания
11:59
Польша предложила европейским странам покупать у нее САУ Krab для Украины
11:37
Эксклюзив
газ
Россия будет получать сверхприбыль из-за торговли энергоносителями весь 2023 год, - эксперт по энергетике Рябцев
11:30
Жители Киевщины 9 сентября могут услышать взрывы: ОВА предупредила об утилизации боеприпасов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV