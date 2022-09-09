Заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram
Из-за политики компании Meta, управляющей Facebook и Instagram, заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" - "Ангелы Азова" в этих соцсетях
Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила Патронатная служба "Азова" в телеграме.
"Из-за политики компании Meta, которая управляет соцсетями Facebook и Instagram, страницы Патронатной службы "Азова" были заблокированы. Причины блокировки – как всегда абстрактные отмазки о нарушении правил без какой-либо конкретизации", – говорится в сообщении.
В патронатной службе убеждены: удаление страниц несправедливо, а блокировки свидетельствуют, что ситуация с ограничениями материалов украинцев в этих социальных сетях не изменилась к лучшему.
Страница в Telegram является единственной страницей "Ангелов "Азова"", поэтому в патронатной службе призвали читателей распространять их материалы в своих соцсетях, скопировав текст.
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Еще в июле Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta и призвало корпорацию повысить качество модерирования, не блокировать украинских блогеров и не скрывать контент.
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Утром 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысяч подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию в связи с этим решением.
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Также ситуацию прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться.
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10 августа Instagram разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали
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