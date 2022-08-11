Забирают даже забронированных предприятиями критической инфраструктуры, - Гайдай о мобилизации оккупантами жителей Луганщины
Глава Луганской области рассказал, что на временно оккупированных территориях мобилизуют даже работников предприятий критической инфраструктуры
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Мы видим, что даже на тех территориях, недавно оккупированных в результате боевых действий, там сейчас началась очень мощная мобилизация. Мы даже можем говорить о критических коммунальных предприятиях, которые если не будут работать, то вообще вся инфраструктура области станет", - сказал Гайдай.
Руководитель области отметил, если рашисты понимают, что 10-20 работников могут заменить два-три человека, то они всех остальных забирают.
"Люди не проходят подготовки, то есть их хватают, по дороге дают военную одежду, автомат и – вперед. Им нужно пушечное мясо, они бросают их постоянно в бой, то есть остается из них очень небольшой процент остающихся в живых. Большинство погибших, из тех, кто выживает, это большинство инвалиды, искалеченные. Многие раненые не довозятся в больницы, потому что их нет", - добавил глава Луганщины.
Гайдай подчеркнул, что все оборудование из больниц области перевезли в Луганск, а в заведениях города нет мест.
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