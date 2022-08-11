Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Мы видим, что даже на тех территориях, недавно оккупированных в результате боевых действий, там сейчас началась очень мощная мобилизация. Мы даже можем говорить о критических коммунальных предприятиях, которые если не будут работать, то вообще вся инфраструктура области станет", - сказал Гайдай.

Руководитель области отметил, если рашисты понимают, что 10-20 работников могут заменить два-три человека, то они всех остальных забирают.

"Люди не проходят подготовки, то есть их хватают, по дороге дают военную одежду, автомат и – вперед. Им нужно пушечное мясо, они бросают их постоянно в бой, то есть остается из них очень небольшой процент остающихся в живых. Большинство погибших, из тех, кто выживает, это большинство инвалиды, искалеченные. Многие раненые не довозятся в больницы, потому что их нет", - добавил глава Луганщины.

Гайдай подчеркнул, что все оборудование из больниц области перевезли в Луганск, а в заведениях города нет мест.

В оккупированной Луганской области россияне не готовятся к отопительному сезону, а местные теряют доверие к оккупантам.

В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить уничтоженное ими же жилье за счет собственников. При этом собирают заявления на выдачу строительных материалов, требуя при этом копии документов по личным данным украинцев.

9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.

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