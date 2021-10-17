"Заберите меня к себе". Сеть покоряет видео из сельской свадьбы на Ровенском Полесье

Однако, украинцы за ними очень скучают, о чем свидетельствует реакция на обнародованное на днях видео такого застолья в селе Глинное Рокитновского района Ровенской области, известном за счет рекордного количества многодетных семей, рассказывает Еспресо.TV .



"Пение, танцы, выпивка, еда - все для гостей. Но самое главное - атмосфера.

Современные свадьбы несколько иные - в изысканных ресторанах или кафе. Оказывается, люди скучают по гуляньями в "шалашах", - пишет по этому поводу Rivne.media .

"Свадьба в" шалашах ", где собирается до сотни, а то и больше гостей, вы думаете сейчас уже у нас не гуляют? Ошибаетесь, на Ровенском Полесье гуляют, да еще как!" - отмечает газета Ровно вечернее .



Посмотреть видео можно по этой ссылке .





В комментариях к видео, которое завоевывает популярность в инстаграми и фейсбуке пользователи пишут о том, что не против погулять на такой свадьбе:



"Вероятно все село там собралось".



"Заберите меня к себе".



"Мне нравится такое свадьба".



"Все. Теперь никаких ресторанов. Это не модно".



"Пишите адрес, сейчас бусики соберемся то для молодоженов еще какие-то деньги приедут, я думаю сейчас каждый не прочь подарить какие-то средства, чтобы побывать в той атмосфере".



"Вот это да! Я думала, таких свадеб уже не делают".

"Как я соскучилась по таким свадьбами»."Я извиняюсь, укради меня туда!".