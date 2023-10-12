Забастовка актеров может остановить производство анимационных фильмов Disney

Об этом пишет BBC.

По ее словам, Ли смогла продолжить свою работу до сих пор. Но профсоюз актеров, членами которого является ее муж, актер Альфред Молина, бастует уже почти три месяца.

Ли рассказала, что сейчас есть время "вероятно, до конца года", прежде чем это повлияет на ее фильмы. В программе The Media Show на BBC Radio 4 она сказала: "Я могу понять, все хотят получать справедливую зарплату".

Что известно о голливудских забастовках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли на забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых забастовок сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.

Трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" официально перенесли на 15 января 2024 из-за забастовок профсоюзов сценаристов и актеров.

Позже трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" официально перенесли на 15 января 2024 года.