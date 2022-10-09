За зиму в ЕС планируют подготовить 15 тысяч украинских воинов, - Welt

Об этом в воскресенье, 9 октября 2022, со ссылкой на собственные источники сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

Как отмечается, послы ЕС в рамках Комитета по вопросам политики и безопасности уже утвердили решение, согласно которому соответствующие модули и структуры учебной миссии должны создать в сжатые сроки.

Две штаб-квартиры учебной миссии общей продолжительностью в два года должны открыть в Германии и Польше.

Цель учений состоит в том, чтобы Украина могла "самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета", сообщает Welt.

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В Польше, в частности, будет создана многонациональная команда инструкторов, которая будет действовать на оперативном уровне. Планируется, что здесь украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, оказанию медицинской помощи и борьбе с кибератаками. Также будет проходить обучение по военной логистике, ремонту вооружения, уличным боям и противовоздушной обороне, а также подготовка артиллеристов.

Во втором учебном командовании в Германии, по данным Welt am Sonntag, будет проходить специальная обучение большего масштаба, например, по разминированию территорий или тактическая подготовка. Планируется также проведение обучающих курсов в других странах ЕС. Решения по новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.

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