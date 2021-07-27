За Зеленского на выборах проголосовали бы 27% украинцев, - опрос

Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".



Второе место бы занял пятую президент Украины Петр Порошенко - 13,4% избирателей,



Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала бы 11,4% избирателей.



10,1% граждан поддержали бы лидера ОПЗЖ Юрия Бойко.



Далее в списке:

Лидер партии "СИЧ" Игорь Смешко - 7,8%.

Экс-премьер Владимир Гройсман - 6,1%, 6,0% -

Экс-нардеп Евгений Мураев - 6%

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков - 4,1%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 июля 2021 года.