За Зеленского на выборах проголосовали бы 27% украинцев, - опрос
Действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 27,7% голосов избирателей на президентских выборах
Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".
Второе место бы занял пятую президент Украины Петр Порошенко - 13,4% избирателей,
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала бы 11,4% избирателей.
10,1% граждан поддержали бы лидера ОПЗЖ Юрия Бойко.
Далее в списке:
- Лидер партии "СИЧ" Игорь Смешко - 7,8%.
- Экс-премьер Владимир Гройсман - 6,1%, 6,0% -
- Экс-нардеп Евгений Мураев - 6%
- Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков - 4,1%.
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