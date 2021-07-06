За Зеленского на выборах готовы проголосовать почти 30% украинцев, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг .



29,1% проголосовали бы за Зеленского. 13,4% украинцев поддержали бы пятого президента Петра Порошенко.



12,5% избирателей отдали бы свой голос за одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко. 11,3% граждан проголосовали бы за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.



8,7% людей поддержали бы главу партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 5,5% украинцев выбрали бы экс-нардепа Евгения Мураева.



4,6% избирателей проголосовали бы за экс-премьера Владимира Гройсмана, а еще 3,4% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.



Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса: телефонные интервью.



Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

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