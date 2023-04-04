Об этом в эфире Еспресо заявил историк и религиовед Андрей Ковалев.

"Сейчас, если из Лавры правильными методами спецслужб и полиции, в первую очередь будут выведены политические провокаторы и титушки - этот Антимайдан очень быстро закончится. Кроме Павла Лебедя (Мерседеса) в суд должны быть привлечены, как минимум управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) , наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве УПЦ (МП) Иона Черепанов и глава УПЦ (МП) Онуфрий (Березовский), который тоже в воскресенье принимал участие в захвате принадлежащих государству зданий Киево-Печерской Лавры, которые должны ответить перед законом. Тогда этот Антимайдан в центре Киева завершится", - считает он.

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