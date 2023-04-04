За захват зданий Лавры кроме митрополита Павла должны быть привлечены еще три человека, - религиовед Ковалев
Если из Киево-Печерской Лавры правильными методами будут выведены политические провокаторы и тетушки – этот Антимайдан очень скоро закончится
Об этом в эфире Еспресо заявил историк и религиовед Андрей Ковалев.
"Сейчас, если из Лавры правильными методами спецслужб и полиции, в первую очередь будут выведены политические провокаторы и титушки - этот Антимайдан очень быстро закончится. Кроме Павла Лебедя (Мерседеса) в суд должны быть привлечены, как минимум управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич) , наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве УПЦ (МП) Иона Черепанов и глава УПЦ (МП) Онуфрий (Березовский), который тоже в воскресенье принимал участие в захвате принадлежащих государству зданий Киево-Печерской Лавры, которые должны ответить перед законом. Тогда этот Антимайдан в центре Киева завершится", - считает он.
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- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Служба безопасности Украины в субботу, 1 апреля 2023, обнародовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров с участием митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя).
- В конце концов митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест на 2 месяца с браслетом.
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