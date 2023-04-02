За задержанным в РФ журналистом следили российские силовики, - WSJ
За задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы
Об этом говорится в материале WSJ.
В среду 29 марта в российском Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Отмечается, что на одной из задач за автором следили несколько российских сотрудников службы безопасности, некоторые из которых записывали его передвижение на камеру и давили на источники, чтобы те не разговаривали с ним. Он предполагал, что его телефон прослушивается. Во время другой поездки, в западный регион Пскова, его также преследовали и снимали на камеру неизвестные мужчины.
Утверждается, что в среду, когда он приехал в Екатеринбург, телефон Гершковича был подключен к GPS, позволяющему коллегам видеть его передвижение. Знакомый журналист проехал мимо его квартиры, однако окна были темные, а на звонок в дверь никто не отвечал.
"На следующее утро российским журналистам удалось заметить, как Гершковича провожали мимо лестничной клетки с головой под пиджаком и в мешковатых синих джинсах", - проинформировали журналисты.
- Напомним, ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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