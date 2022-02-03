За взятку в $8 тыс: двое бывших судей получили 7 и 7,5 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Известно, что судей сочли виновными в получении $8 тыс. взятки за положительное решение гражданского дела. Одного из них приговорили к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность судьи в течение трех лет с конфискацией всего имущества.



Другому судье, который на момент совершения преступления был адвокатом, назначено наказание в виде 7 лет тюрьмы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет с конфискацией всего надлежащего имущества.



Обоих взяли под стражу в зале суда. В течение 30 дней они могут оспорить приговор ВАКС.



По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывших судьях Голосеевского суда Киева Андрее Новаке и Александре Билыке.

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