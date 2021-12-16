За вырубку хвойных деревьев в Киеве будут наказываться штрафами до 2,5 тыс. грн

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

"В парках, скверах и лесах Киева будет усилена охрана хвойных насаждений. В частности, в период новогодне-рождественских праздников в усиленной охране нуждаются молодые ели, сосны и даже туи, можжевельники и кипарисы", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению Кабмина человек, срубивший или сломавший дерево, должен уплатить штраф, сумма которого зависит от диаметра ствола:

до 10 см – штраф 545 грн;

от 10 до 14 см – 960 грн;

от 14 см – 2465 грн.

"Кроме того, нарушители будут вынуждены уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 необлагаемых налогом минимумов за каждое дерево (510 - 1020 грн)", - отмечают в пресс-службе.

Чтобы уберечь хвойные деревья от вырубки, работники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений будут обрабатывать их специальными растворами, в том числе репеллентами. Это химические вещества, которые в теплом помещении выделяют неприятные стойкие запахи и могут вызывать аллергические реакции.

В КГГА напоминают, что новогодние деревья можно будет легально купить на 187 сезонных ярмарках по продаже елок в Киеве. Они продлятся с 15 по 31 декабря.