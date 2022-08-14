За выходные украинские зенитчики приземлили два вражеских вертолета Ка-52
Подразделения зенитных ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за субботу и воскресенье уничтожили два вертолета огневой поддержки Ка-52
Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.
Там добавили, что наши зенитные войска добросовестно исполняют обязанности и по выходным дням.
- Напомним, нацгвардейцы показали , как точным выстрелом уничтожили вражескую БМП
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