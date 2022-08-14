За выходные украинские зенитчики приземлили два вражеских вертолета Ка-52

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

Там добавили, что наши зенитные войска добросовестно исполняют обязанности и по выходным дням.

Напомним, нацгвардейцы показали , как точным выстрелом уничтожили вражескую БМП

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb