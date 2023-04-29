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За все время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 190 тысяч солдат, - Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине 580 солдат, 21 ракету и 4 беспилотника. Всего за время полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 190 тыс. захватчиков
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составляли:
- личный состав – около 190 040 (+580) человек
- танки ‒ 3697 (+3) ед;
- боевые бронированные машины ‒ 7184 (+3) ед;
- артиллерийские системы – 2908 (+3) ед;
- РСЗО – 543 (+0) ед;
- средства ПВО – 294 (+0) ед;
- самолеты – 308 (+0) ед;
- вертолеты – 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4) ед;
- крылатые ракеты 932 (+21) ед;
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5836 (+17) ед;
- специальная техника ‒ 355 (+2)
Данные уточняются.
- 29 апреля стало известно, что на территории временно оккупированной Херсонской области захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия: массово проводят обыски домов и проверку телефонов.
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