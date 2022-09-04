За время войны враг выпустил по территории Украины более 500 ракет С-300, еще несколько тысяч таких, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию по состоянию на 06:00 4 августа о российском вторжении.

Там отметили, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

"Продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БпЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье. на всей территории Украины", – пишут в Генштабе.

Наши военные отмечают, что за неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

"По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении кафиров находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них - непригодны к применению", - добавляют в Генштабе.

Также отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;

- на Харьковском направлении – Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;

- на Славянском направлении – Богородичное, Долина, Краснополье;

- на Краматорском направлении – Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;

- на Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;

- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

- на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, производил обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;

- в Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, Времовка;

- на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего Государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация по потерям уточняется", - пишут в ВСУ.

В Генштабе заверили, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

"В результате огневого воздействия за минувшие сутки нанесено поражение по враждебному пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и большое количество живой силы оккупантов", - пишет в Генштабе.

Напомним, авиация ВСУ массово обстреляла опорные и командные пункты и транспортные пути россиян на юге.

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