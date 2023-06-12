Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 216180 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 3931 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 7636 (+5)

артиллерийских систем – 3746 (+10)

РСЗО – 601 (+0)

средств ПВО ‒ 362 (+0)

самолетов – 314 (+0)

вертолетов – 299 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7)

крылатых ракет ‒ 1183 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10)

специальной техники ‒ 510 (+1)

Окончательные данные уточняются.

По состоянию на утро 12 июня Генштаб ВСУ отмечал , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, несмотря на потери, российское войско пытается наступать и улучшить тактическое положение. Кроме того, сообщалось, что ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и станцию РЭБ россиян.