За время войны в Украине Россия потеряла 540 военных, 10 артсистем и 5 танков, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле 216180 солдат, 3931 танк и 3307 беспилотников
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 216180 (+540) человек ликвидировано
- танков ‒ 3931 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7636 (+5)
- артиллерийских систем – 3746 (+10)
- РСЗО – 601 (+0)
- средств ПВО ‒ 362 (+0)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 299 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7)
- крылатых ракет ‒ 1183 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10)
- специальной техники ‒ 510 (+1)
Окончательные данные уточняются.
По состоянию на утро 12 июня Генштаб ВСУ отмечал , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, несмотря на потери, российское войско пытается наступать и улучшить тактическое положение. Кроме того, сообщалось, что ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и станцию РЭБ россиян.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное