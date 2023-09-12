За время войны украинские предприниматели получили от банков кредиты на сумму более 140 млрд гривен
В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала полномасштабного вторжения было заключено 36,7 тысяч кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд гривен
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было заключено 36,7 тысяч кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд гривен.
За это время банки выдали предпринимателям кредиты:
• на антивоенные цели – на сумму 55,28 млрд гривен;
• для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 36,75 млрд гривен;
• как антикризисные кредиты – 7,94 млрд гривен;
• на инвестиционные цели – 6,99 млрд гривен;
• как рефинансирование предварительно полученных кредитов – 4,06 млрд гривен.
Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует с февраля 2020 года. С момента ее старта предприниматели получили от банков 71013 кредитов на общую сумму 229,5 млрд грн.
С марта этого года программа "Доступные кредиты 5-7-9%" заработала и для предпринимателей с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий. Такая инициатива была разработана Минреинтеграцией для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов.
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