За время войны украинские предприниматели получили от банков кредиты на сумму более 140 млрд гривен

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было заключено 36,7 тысяч кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд гривен.

За это время банки выдали предпринимателям кредиты:

• на антивоенные цели – на сумму 55,28 млрд гривен;

• для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 36,75 млрд гривен;

• как антикризисные кредиты – 7,94 млрд гривен;

• на инвестиционные цели – 6,99 млрд гривен;

• как рефинансирование предварительно полученных кредитов – 4,06 млрд гривен.

Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует с февраля 2020 года. С момента ее старта предприниматели получили от банков 71013 кредитов на общую сумму 229,5 млрд грн.

С марта этого года программа "Доступные кредиты 5-7-9%" заработала и для предпринимателей с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий. Такая инициатива была разработана Минреинтеграцией для финансовой поддержки предприятий и экономического восстановления пострадавших регионов.