За время войны СБУ задержала более 350 вражеских ДРГ

Об этом сообщает СБУ, передает Espreso.TV.

"Массово проводится разоблачение агентов вражеских спецслужб. В ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока – среди прочего, разоблачено лицо, которое занималось подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков", - пишут

Как отметил Глава СБУ Иван Баканов в день 30-летия создания этого ведомства, что это лишь отдельные примеры тех результатов.

"И они – следствие слаженной работы многих сотрудников СБУ, которые в сверхтяжелых военных условиях работают четко и слаженно – как единая команда. Сегодня многие наши коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя. Но не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности И сейчас мы совершенствуем опыт, который Служба безопасности получила за 30 лет своего существования, и делаем все, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – сообщил Иван Баканов.

Среди недавних результатов СБУ есть:

- В Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Для маскировки подрывной деятельности враги пытались выдавать себя подразделение украинской Территориальной обороны;

- разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области;

- задержаны участники агентурных сетей РФ, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений;

– в Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. Свой замысел враг пытался реализовать через вхождение своих агентов в состав органов местного самоуправления.

Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

"За информационно-подрывную деятельность блокировано 89 Youtube-каналов, принадлежавших российским медиа и кремлевским пропагандистам. Заблокированы тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые вражеские интернет-агенты распространяли дезинформацию или передавали данные о дислокации и перемещении украинских войск", - отмечают украинские войска.

Напомним, оккупантам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: СБУ в очередной раз перехватила разговоры российских военных

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