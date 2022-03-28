Об этом сообщает СБУ, – информирует Еспресо.TV.



Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая запрещенные в Украине, и распространяли фейки о войне РФ в Украине, а также навязывали и оправдывали российскую агрессию и идеологию - говорится в сообщении.

"Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах", - пояснили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

- более 100 комплектов GSM-шлюзов;

- почти 10 тыс. сим-карт разных мобильных операторов;

- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;

– черновую бухгалтерию.

По этим фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".



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