За время войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов
Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья
Об этом сообщает СБУ, – информирует Еспресо.TV.
Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая запрещенные в Украине, и распространяли фейки о войне РФ в Украине, а также навязывали и оправдывали российскую агрессию и идеологию - говорится в сообщении.
"Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах", - пояснили в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- более 100 комплектов GSM-шлюзов;
- почти 10 тыс. сим-карт разных мобильных операторов;
- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;
– черновую бухгалтерию.
По этим фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
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