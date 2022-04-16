За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью CNN.



Зеленский сообщил, что украинские чиновники считают, что во время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных, сравнивая эту цифру с российскими потерями от 19 000 до 20 000 (Россия же признала лишь 1351 потерю). Также Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и "трудно сказать, сколько выживет".



По его словам, потери среди гражданского населения сложнее подсчитать.



"Очень трудно говорить о мирных жителях, поскольку к югу нашей страны, где заблокированы населенные пункты: Херсон, Бердянск, Мариуполь, также на востоке Волноваха - мы просто не знаем. Сколько людей погибло на заблокированной территории", - сказал Зеленский.



Добавим, что последний раз Зеленский называл число погибших военных еще 12 марта — 1,3 тысячи человек.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb