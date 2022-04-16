За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ погибли до трех тысяч украинских военных
Об этом он сказал в интервью CNN.
Зеленский сообщил, что украинские чиновники считают, что во время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных, сравнивая эту цифру с российскими потерями от 19 000 до 20 000 (Россия же признала лишь 1351 потерю). Также Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и "трудно сказать, сколько выживет".
По его словам, потери среди гражданского населения сложнее подсчитать.
"Очень трудно говорить о мирных жителях, поскольку к югу нашей страны, где заблокированы населенные пункты: Херсон, Бердянск, Мариуполь, также на востоке Волноваха - мы просто не знаем. Сколько людей погибло на заблокированной территории", - сказал Зеленский.
Добавим, что последний раз Зеленский называл число погибших военных еще 12 марта — 1,3 тысячи человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное