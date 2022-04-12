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За время войны НБУ перечислил ВСУ почти 15 млрд грн, на спецсчете осталось 130 млн грн

12 апреля, 2022 вторник
12:23
война с Россией grn

Национальный банк Украины перечислил на нужды украинских военных почти 14,8 млрд грн

Об этом сообщает НБУ

По состоянию на 12 апреля 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 130 млн грн. Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд грн, в частности:

– на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

– на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

– на нужды Министерства обороны Украины – всего 11 204 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 92 05.03.2022 – 341,2 млн грн, 07.03.2022 – 1 843 млн грн, 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; ,9 млн. грн);

– на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн)

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 14,9 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары) Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Норвегии, Финляндии, Франции, Австралии , Чехии и еще многих стран мира)", – сообщают в НБУ.

По состоянию на 12 апреля 2022 остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 371 млн грн. В частности, более половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты). Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 80 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Отметим, что НБУ будет держать официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

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