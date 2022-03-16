За время войны Криптофонд Украины собрал для ВСУ $54 млн в криптоактивах, – глава Минцифры

Как сообщает Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, за три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах, передает Еспресо.TV.

"Сегодня Президент подписал закон "О виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени. Крипторынок — один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Никакая другая сфера не может мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия также активно развивается", – отметил Михаил Федоров.

Что изменится с новым законом?

- легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

- банки будут открывать счета для криптокомпаний;

– украинцы смогут защитить свои вложения в виртуальных активах.

- государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы

"Сегодня мы должны строить новые отрасли экономики. Ведь развитие бизнеса - это залог стабильности Украины", - добавил Федоров.

Напомним, в Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров

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