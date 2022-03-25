За время войны Германия приняла более 250 тыс. украинских беженцев, - МВД Германии
По состоянию на пятницу, 25 марта, немецкая полиция зарегистрировала 253 157 беженцев из Украины
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Германии, передает Espreso.TV.
Полицейские отмечают, что фактическое количество беженцев может быть значительно выше из-за отсутствия пограничного контроля между Польшей и Германией.
Большинство беженцев, прибывающих в Германию – женщины, дети и пожилые люди.
Добавим, что с начала нападения России на Украину официально более 3,6 млн украинцев покинули государство. Более 2 млн украинцев выехали в Польшу.
- Напомним, украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы.
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