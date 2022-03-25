За время войны Германия приняла более 250 тыс. украинских беженцев, - МВД Германии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Германии, передает Espreso.TV.

Полицейские отмечают, что фактическое количество беженцев может быть значительно выше из-за отсутствия пограничного контроля между Польшей и Германией.

Большинство беженцев, прибывающих в Германию – женщины, дети и пожилые люди.

Добавим, что с начала нападения России на Украину официально более 3,6 млн украинцев покинули государство. Более 2 млн украинцев выехали в Польшу.

Напомним, украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb