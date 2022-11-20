Об этом заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме во время дебатов по вопросам социальной политики и вызовам в контексте войны в Украине.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где были заняты 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Татьяна Бережная.

По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан, а также создание новых рабочих мест.

"Мы понимаем, что на пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом, в частности, наш добрый друг Польша, в которой почти 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временно защиты. Мы стремимся вернуть домой всех наших граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны", - подчеркнула Татьяна Бережная.

В Украине в ноябре официально зарегистрировали всего 239 тысяч человек, минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине с 2003 года.

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