За время войны 5 млн украинцев потеряли работу, 7 млн уехали из страны, – Минэкономики
Война разрушает рынок труда Украины, там, где было занято 10 млн работников, сейчас продолжаются боевые действия, по меньшей мере 5 млн человек потеряли работу
Об этом заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме во время дебатов по вопросам социальной политики и вызовам в контексте войны в Украине.
"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где были заняты 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Татьяна Бережная.
По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой наших граждан, а также создание новых рабочих мест.
"Мы понимаем, что на пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом, в частности, наш добрый друг Польша, в которой почти 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временно защиты. Мы стремимся вернуть домой всех наших граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны", - подчеркнула Татьяна Бережная.
- В Украине в ноябре официально зарегистрировали всего 239 тысяч человек, минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине с 2003 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное