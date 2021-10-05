За время военной агрессии РФ на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. - гражданские, - Денисова в ООН
С начала российской вооруженной агрессии из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев, среди них 4 тыс. - гражданские лица, в том числе 152 ребенка
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в выступлении по случаю включения украинского омбудсмена в Ассоциацию Омбудсменов Средиземноморья на заседании Генассамблеи ООН, обнародовав тезисы выступления в Facebook.
Денисова также добавила, что 34 тыс. украинских граждан получили ранения в результате военной агрессии РФ на востоке Украины.
Кроме того, омбудсмен рассказала о заключенных оккупантами украинцах.
"Несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становятся основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность. По политически и религиозно мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осужден на длительные сроки. В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих", - заявила Денисова.
Также омбудсмен отметила, что жители оккупированных Россией территорий лишены права на образование и получение информации на украинском и крымскотатарском языках.
"Агрессор проводит активную информационную пропаганду, искореняет все украинское, уничтожает национальную идентичность украинцев и крымских татар. Повлиять на государство-оккупанта с целью прекращения нарушений прав человека возможно только путем скоординированной международной поддержки для давления на Российскую Федерацию", - подытожила Денисова.
- Напомним, ранее Денисова заявила, что в ОРДЛО произошла вспышка заболеваемости коронавирусом.
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