За время военной агрессии РФ на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. - гражданские, - Денисова в ООН

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в выступлении по случаю включения украинского омбудсмена в Ассоциацию Омбудсменов Средиземноморья на заседании Генассамблеи ООН, обнародовав тезисы выступления в Facebook.



Денисова также добавила, что 34 тыс. украинских граждан получили ранения в результате военной агрессии РФ на востоке Украины.



Кроме того, омбудсмен рассказала о заключенных оккупантами украинцах.



"Несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становятся основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность. По политически и религиозно мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осужден на длительные сроки. В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих", - заявила Денисова.



Также омбудсмен отметила, что жители оккупированных Россией территорий лишены права на образование и получение информации на украинском и крымскотатарском языках.



"Агрессор проводит активную информационную пропаганду, искореняет все украинское, уничтожает национальную идентичность украинцев и крымских татар. Повлиять на государство-оккупанта с целью прекращения нарушений прав человека возможно только путем скоординированной международной поддержки для давления на Российскую Федерацию", - подытожила Денисова.

Напомним, ранее Денисова заявила, что в ОРДЛО произошла вспышка заболеваемости коронавирусом.