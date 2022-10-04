За время военного положения в Украине на аукционах продали земли на 234 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.Продажи.

Ровно год назад, в октябре 2021 года, в Украине были запущены электронные аукционы по аренде и продаже земель в системе Prozorro.Продажи. За это время объявили 3 797 аукционов по аренде и 3 003 – по продаже земли. Они охватывают площадь свыше 31 тыс. га.

В топе регионов по стартовой стоимости лотов по аренде – Кировоградская (23,15 тыс. грн), Львовская (21,3 тыс. грн), Одесская (19,4 тыс. грн), Хмельницкая (12,7 тыс. грн), Днепропетровская (10,4 тыс. грн) области.

Лидеры по стартовой стоимости лотов по аукционам по продажам – Львовская (698 тыс. грн), Киевская (678 тыс. грн), Винницкая (351 тыс. грн), Закарпатская (195 тыс. грн), Одесская (165 тыс. грн), Черкасская (69 тыс. грн) области.

С начала полномасштабной войны в системе завершены 912 земельных аукционов, которые принесли организаторам 234 млн грн. В период военного положения аукционы по аренде сельскохозяйственной земли государственной и коммунальной собственности не проводятся. Однако системой Prozorro.Продажи могут и дальше пользоваться частные физические лица. В настоящее время они объявили в системе 18 аукционов по площади в 57 га. Их доход составляет 2,2 млн грн.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада Украины разрешила не проводить аукционы по аренде сельскохозяйственной земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше в Prozorro. Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц – они по-прежнему могут объявлять торги по продаже и аренде сельскохозяйственной земли.

Закон, разрешающий продажу земли на онлайн-аукционах Владимир Зеленский подписал в июне 2021 года.

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