За время председательства Швеции в Совете ЕС рассчитываем начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении .

"Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС, и мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных", - сказал он.

Ранее, 6 января, Швеция заверила, что Украина будет приоритетом ее председательства в ЕС, об этом было сообщено в Twitter главы шведского правительства по результатам онлайн-встречи с Президентом Украины.

"Украина является ключевым приоритетом шведского председательства в ЕС. Сегодня продолжили дискуссию с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу нашей непоколебимой поддержки Украины и военной помощи", - говорится в сообщении.

Справка

1 января Швеция начала председательство в Совете Евросоюза. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что среди приоритетов председательства государства в Совете ЕС будет поддержка Украины по борьбе с агрессией РФ.

В июне 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС при условии выполнения семи рекомендаций, касающихся борьбы с коррупцией и отмыванием средств, принятия антиолигархического законодательства и нового закона о СМИ, обеспечения прав национальных меньшинств, а также конституционного, антикоррупционного и судебной реформы.

1 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала , что Швеция приняла председательство в ЕС. По ее мнению, это будет решающим в поддержке Украины.

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