Об этом со ссылкой на начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ Игоря Матвийчука передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Для нужд Вооруженных Сил Украины, за 2 месяца полномасштабной войны, в нашу страну ввезено 10700 автомобилей", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb