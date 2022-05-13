За время полномасштабной войны в Украину завезли 10,7 тыс. авто на нужды украинских военных
С 24 февраля в Украину ввезли 10,7 тыс. автомобилей для нужд ВСУ
Об этом со ссылкой на начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ Игоря Матвийчука передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Для нужд Вооруженных Сил Украины, за 2 месяца полномасштабной войны, в нашу страну ввезено 10700 автомобилей", - говорится в сообщении.
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