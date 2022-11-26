За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона
С 24 февраля российские оккупанты потеряли на войны в Украине 86 710 рашистов, 5848 бронемашин, 2901 танк и 1554 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С начала полномасштабного до 26 ноября Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 86 710 (+560) человек:
- танков – 2901 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 5848 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 1896 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО – 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),
- крылатые ракеты – 531 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Генштаб уточняет окончательные утраты.
- В Луганской области и временно оккупированной части Запорожской области российские кафиры терпят потери.
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