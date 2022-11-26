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Главная война с Россией За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона

26 ноября, 2022 суббота
09:30
война с Россией

С 24 февраля российские оккупанты потеряли на войны в Украине 86 710 рашистов, 5848 бронемашин, 2901 танк и 1554 беспилотника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С начала полномасштабного до 26 ноября Россия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 86 710 (+560) человек:
  • танков – 2901 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 5848 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 1896 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),
  • крылатые ракеты – 531 (+0),
  • корабли /катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Генштаб уточняет окончательные утраты.

  • В Луганской области и временно оккупированной части Запорожской области российские кафиры терпят потери.

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Россия
военные силы Украины
потери окуппантов
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