Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С начала полномасштабного до 26 ноября Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 86 710 (+560) человек:

танков – 2901 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 5848 (+4) ед,

артиллерийских систем – 1896 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО – 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),

крылатые ракеты – 531 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,

специальная техника – 163 (+0).

Генштаб уточняет окончательные утраты.

В Луганской области и временно оккупированной части Запорожской области российские кафиры терпят потери.

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